Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что недостаток нынешнего переформатирования Кабмина в том, что идет дискурс о персоналиях, но не дискурс об экономической стратегии

Изменений по экономическому курсу не будет, потому что нет самого экономического курса.

На мой взгляд, правительство, которое уходит в отставку, работало по принципу «что вижу, то пою». Они не сформировали никаких долгосрочных стратегических планов. «Шмыгаль — хороший менеджер среднего уровня, но не архитектор» - Воля © скриншот с видео ФАН

Количественные показатели из правительственной программы не отвечают на вопрос, кто и за какие деньги будет это все делать. Потому что если за бюджетные деньги — это не экономическая программа, это программа расходования бюджетных средств.

Опасность нынешнего переформатирования — в том, что, к сожалению, идет дискурс о персоналиях, но не дискурс о стратегии. А то, что разговоров о стратегии нет, говорит о том, что, привлекая этих людей в правительство, им изначально не ставят задачу разработать стратегию.