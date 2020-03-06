Политолог и блогер Денис Гороховский на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал данные социологических исследований «Рейтинга» относительно отношения граждан Украины к Международному женскому дню, а заодно иронично поздравил лютого ненавистника 8 Марта Вятровича

В этом году 8 Марта собираются праздновать 77% украинцев, а 19% заявили, что отмечать праздник не будут. При этом 87% опрошенных высказалось против того, чтобы отменять этот праздник.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы "Рейтинг".

"По сравнению с аналогичным опросом 2012 года несколько возросло количество тех, кто не празднует этот день. Относительно больше таких респондентов на западе страны, среди младшей и старшей возрастных групп. Среди мужчин несколько больше респондентов, которые намерены праздновать 8 Марта, чем среди женщин", — говорится в исследовании.

Для сравнения, в 2012 году 86% праздновали, а 14% не праздновали. В этом же году эти цифры составили соответственно 77% и 19% (куда делись еще 4% — неизвестно).

В общем, пользуясь случаем, хочу поздравить Вятровича с 8 Марта. Это и его праздник!