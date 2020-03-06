Люстрированных в строй
Решения ЕСПЧ и Конституционного суда Украины активизировали люстрированных.
Если раньше люстрированные были активны. А потом поняли, что плетью обуха не перешибешь эту власти и стали устраиваться кто где. То решение ЕСПЧ и Конституционный суд их оживил.
Людей реабилитируют, но понятно, что должностей нет. И этот слой профессионалов необходимо использовать, применять их знания по пользу стране. Спрос на профессионалов растет. Поняли во власти, что «самокатчики» погоды не делают.