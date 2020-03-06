Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в соцсети Facebook, комментируя слова нового премьера Украины о возможности возобновления работы Северо-Крымского канала, написала, что это очень обнадеживающий сигнал для российско-украинских взаимоотношений

Похоже, мои послания доходят до Зеленского — и это очень хорошо. Мы же оба украинцы, только я гражданка России, а он — Украины. Как президент Украины, он обязан заботиться обо всех украинцах — даже тех, кто находится за пределами страны. Шмыгаль за сутки трижды поменял позицию по поставкам воды в Крым, теперь он готов везти ее туда «хоть бутылями» © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал первое заявление как раз по водной блокаде, устроенной порошенковскими злодеями. Конечно, он продолжает повторять завещанную паном Порошенко мантру: «Крым — Украина! Мы вернём полуостров!»… И прочее «майданное бла-бла-бла», которое просто нужно помножить на ноль. Иначе чиновнику или депутату не усидеть в высоком кабинете, ведь если украинская власть признает правду о Крыме — вмиг прискачут «мамкины фашисты» и начнут ритуальные танцы вокруг костра из покрышек.

Знаю, что Шмыгаль — мужчина деловой, въедливый технократ, а не уличный горлопан. Думаю, получится договориться по воде — не через выступления на ток-шоу, а через долгие и секретные переговоры. Ведь водная блокада — преступление сродни временам Средневековья или Гитлера. И расследовать его должна или инквизиция, или следователи в Нюрнберге.

Радует, что впервые за много лет после госпереворота в Украине премьер-министр назвал крымчан людьми. Надолго ли это? Посмотрим… Но тут и Зеленский, и Шмыгаль правы — в Крыму действительно живут люди, среди которых русские, украинцы, крымские татары и другие национальности. Теперь украинской власти следует объяснить адептам «майданной секты», что они тоже люди, а не орангутанги из каменного века.

Между нами тает лёд.