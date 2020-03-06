Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что баснями про новых честных чиновников власть лишь прикрывает непрофессионализм и профнепригодность лиц, претендующих на высшие посты в госуправлении

Все некомпетентные чиновники должны уйти в отставку, «новых лиц» не бывает. Это технологическая уловка, чиновники не растут на деревьях. Необходимы профильные знания, опыт, жизненный путь, когда по карьерной лестнице ступенька за ступенькой поднимается тот или иной специалист.

У нас глобальный экономический провал, у нас падение производства, у нас недоимка по сборам таможни, у нас перевыполнение доходов бюджета со стороны налоговой инспекции связано исключительно с авансовыми платежами.

Если падает экономика — доходы бюджета расти не могут. В противном случае, это означает, что начальник налоговой позвонил в «Нафтогаз» либо в финансово-промышленную группу и попросил авансировать налоги на следующие месяцы.

Но это такой же снежный ком, как и облигации внутреннего государственного займа. Рано или поздно эта пирамида лопнет. Нам нужно заниматься тем, чтобы поднимать собственное производство и увеличивать налогообложение естественным образом. Не повышая налоги, а создавая рабочие места и увеличивая собственную добавочную стоимость по тем продуктам, которые производятся в Украине.

Других путей нет. Но люди, которые некомпетентны, не имеют профильных знаний, обеспечить это не в состоянии.