Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что увольнение одиозных прозападных политиков Гончарука и Рябошапки еще не говорит об осознании Зеленским пагубности курса, который проводят выходцы из соросовских структур

Искренне шокирует вой грантоедов и порохоботов по поводу того, что якобы «Зеленский их предал», «реванш» и прочее. Что эту власть они впредь отказываются считать своей. Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По этому поводу у меня только один вопрос к Зеленскому и его настоящей команде: а как вообще могло получиться, что эта публика в течение уже почти года считала вас «своими»? Как вы умудрились апрельский плач и эмигрантские настроения секты «нас даже не 25%» превратить в уверенность в неизменности курса, доступ к хлебным должностям и большим возможностям?

Как вышло, что Макс Бужанский, ковавший победу Зеленского, стал едва ли не изгоем во фракции Зеленского, а агитировавшие и голосовавшие за Порошенко стали главами комитетов и министрами?

То, что происходит сейчас, это лишь минимальный шаг в сторону восстановления справедливости и демонстрации наличия у президента чувства самосохранения.

Вовсе не уверен, что Зеленский действительно что-то переосмыслил. Но ушаты грязи, выливаемые на него теми, кого он так щедро облагодетельствовал за этот год, возможно, и заставят его прозреть.