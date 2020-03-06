Искренне шокирует вой грантоедов и порохоботов по поводу того, что якобы «Зеленский их предал», «реванш» и прочее. Что эту власть они впредь отказываются считать своей.
По этому поводу у меня только один вопрос к Зеленскому и его настоящей команде: а как вообще могло получиться, что эта публика в течение уже почти года считала вас «своими»? Как вы умудрились апрельский плач и эмигрантские настроения секты «нас даже не 25%» превратить в уверенность в неизменности курса, доступ к хлебным должностям и большим возможностям?
Как вышло, что Макс Бужанский, ковавший победу Зеленского, стал едва ли не изгоем во фракции Зеленского, а агитировавшие и голосовавшие за Порошенко стали главами комитетов и министрами?
То, что происходит сейчас, это лишь минимальный шаг в сторону восстановления справедливости и демонстрации наличия у президента чувства самосохранения.
Вовсе не уверен, что Зеленский действительно что-то переосмыслил. Но ушаты грязи, выливаемые на него теми, кого он так щедро облагодетельствовал за этот год, возможно, и заставят его прозреть.