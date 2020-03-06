Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter заметил, что заявления украинского президента о Крыме и заботе о его жителях выглядят неискренне и цинично

Зеленский заявил, что будет заботиться о жителях Крыма и думает о них.

Он уже «думал» о жителях Донбасса и в думках тоже «заботился». Но они этого не ощутили — дальше думок дело не пошло.

В общем, у Зеленского — былое и думы. Былое — Крым в составе Украины. А думы лишены смысла.

Зеленский заявил, что будет заботиться о жителях Крыма и думает о них. Он уже «думал» о жителях Донбасса и в думках тоже «заботился». Но они этого не ощутили — дальше думок дело не пошло. В общем, у Зеленского — былое и думы. Былое — Крым в составе Украины. А думы лишены смысла. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 6, 2020

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