Зеленский заявил, что будет заботиться о жителях Крыма и думает о них.
Он уже «думал» о жителях Донбасса и в думках тоже «заботился». Но они этого не ощутили — дальше думок дело не пошло.
В общем, у Зеленского — былое и думы. Былое — Крым в составе Украины. А думы лишены смысла.
Зеленский заявил, что будет заботиться о жителях Крыма и думает о них. Он уже «думал» о жителях Донбасса и в думках тоже «заботился». Но они этого не ощутили — дальше думок дело не пошло. В общем, у Зеленского — былое и думы. Былое — Крым в составе Украины. А думы лишены смысла.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 6, 2020