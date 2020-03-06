«Я не знаю…» — так начал своё выступление вчера в парламенте перед увольнением бывший генпрокурор Рябошапка.
Струсил отвечать на вопросы депутатов и бежал, переодевшись в женское платье. Тут уже все всем ясно. А задуматься акционерам фракции "Слуга народа" стоит над тем, что голосовали за 179 из 248 депутатов фракции. Остальные, надо понимать, — душой и голосованиями с Петром Алексеевичем.
Напомню, согласно Конституции, коалиция формируется по результатам выборов и на основании согласования политических позиций. А тут вдруг такой разбаланс размером в 69 человек. Волнительно за основание.