Политолог Елена Дьяченко на своей странице в соцсети Facebook указывает, что хоть сам факт отставки генпрокурора Рябошапки положительный, но стоит обратить внимание на противоречивую позицию депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа»

«Я не знаю…» — так начал своё выступление вчера в парламенте перед увольнением бывший генпрокурор Рябошапка. «Вова дал команду уволить». Журналисты сфотографировали переписку Рябошапки в Раде © скриншот видео OOO Финиксион

Струсил отвечать на вопросы депутатов и бежал, переодевшись в женское платье. Тут уже все всем ясно. А задуматься акционерам фракции "Слуга народа" стоит над тем, что голосовали за 179 из 248 депутатов фракции. Остальные, надо понимать, — душой и голосованиями с Петром Алексеевичем.

Напомню, согласно Конституции, коалиция формируется по результатам выборов и на основании согласования политических позиций. А тут вдруг такой разбаланс размером в 69 человек. Волнительно за основание.