Наконец с должности генерального прокурора Украины убрали явного агента иностранного влияния «пана Рябошапку», который открыто саботировал начало уголовного процесса в отношении банды Порошенко и прочих преступников и коррупционеров, работающих на заграничные спецслужбы.
Если назначат нормального генерального прокурора будем наблюдать ускоренное бегство банды Порошенка в США, и вопль Евросоюза про «политическое преследование».
Надеюсь, наши правоохранители сделают все возможное, чтоб не допустить выезд из страны всех представителей ОПГ Порошенка, особенно главаря…