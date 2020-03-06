Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook отметил, что после отстранения от должности Рябошапки есть шанс реанимировать уголовные дела против Порошенко

Наконец с должности генерального прокурора Украины убрали явного агента иностранного влияния «пана Рябошапку», который открыто саботировал начало уголовного процесса в отношении банды Порошенко и прочих преступников и коррупционеров, работающих на заграничные спецслужбы. Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Если назначат нормального генерального прокурора будем наблюдать ускоренное бегство банды Порошенка в США, и вопль Евросоюза про «политическое преследование».

Надеюсь, наши правоохранители сделают все возможное, чтоб не допустить выезд из страны всех представителей ОПГ Порошенка, особенно главаря…