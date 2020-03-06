Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что представители западных структур под маской борьбы с коррупцией на Украине запустили смертельный вирус разложения государства путём дробления его институтов

Пляски теней угасающего костра.

Главный итог реформ Порошенко-соросят — окончательное разрушение ценности госслужбы. Судорожные попытки Зеленского найти хоть каких-то министров в новое правительство — апофеоз этого демонтажа государственного управления.

Профессионалы в массе своей уже не хотят связываться с этой жижей, которую по инерции называют государством. Не хотят идти на смешные зарплаты из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов.

Короче говоря, олигархи так увлеклись разборками, что пропустили тот момент, когда бестолковые соросята запустили под маской борьбы с коррупцией вирус разложения государства путём дробления его институтов ни за что не отвечая. Украинское досье. Когда ждать переворота и смещения Зеленского? © РИА Новости, Нина Зотина

В итоге мы получили импотенцию в условиях новой волны мирового кризиса. Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, потому что не имел понимания приоритетов. Потому сделал ставку на «своих» и рекомендованных кредиторами соросят, не на профи. Теперь, когда особенно нужны профи, они не хотят участвовать в цирке.

Например, к вам подходит губернатор и говорит: Помогите со стратегией развития области, но денег нет. А вы думаете: а) Сколько ты продержишься; б) зачем мне тратить своё время, когда вы назначаете себе гигантские премии, распиливаете бабло на дурацкие проекты вроде вещания на ОРДЛО, а я должен помогать государству, которое щемит нас налогами, ограничениями и гуманитарным идиотизмом. Нет уж, выбрали курс на дно, туда и идите.

Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет.

Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса. Вот где откроются гигантские возможности. Потому я вообще практически не следил за отставками. Это пляски теней угасающего костра.