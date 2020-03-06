Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook заметил, что после увольнения генпрокурора Рябошапки Запад потерял доверие к Зеленскому и отныне будет поддерживать оппозиционные ему силы, пока не добьется его ухода в мирной или не совсем мирной форме

Почему Зеленский получит свой майдан.

Те, кто читают меня, знают, что я давал не более 10%, что Зеленский удержится полный срок на своем посту. Сейчас я не могу дать и этих процентов, потому что вчера Зеленский совершил политическое самоубийство.

Думаю, что 5 марта Зеленский перешел рубикон и отныне все, что ему остается это… ждать своего майдана. Что-либо изменить в своей президентской судьбе он уже не в состоянии.

Что же произошло вчера?

1. Зеленский отказал коллективной просьбе послов G-7 не увольнять Рябошапку. Для Запада стало ясно, что влияние Коломойского на президента огромно (причинах этого мы узнаем позже) и перевешивает влияние самого Запада и влияние большей части общества, которое требует борьбы с олигархами и движения в европейском направлении.

Вывод: Запад потерял доверие к Зеленскому и отныне будет поддерживать оппозиционные ему силы, пока не добьется его ухода в мирной или не совсем мирной форме.

2. Голосование по Рябошапке раскололо фракцию СН и Зеленский отныне окончательно и бесповоротно потерял большинство в ВР.

Расклад во фракции СН сейчас следующий:

Всего — 247: группа Коломойского — 35-40, соросята — 68, Зеленский — 139-144.

Уже при увольнении Рябошапки Зеленскому пришлось позорно воспользоваться голосами Медведчука, а также мажоритарщиками, которые так или иначе ориентируются на Коломойского, Авакова, Ахметова и др. Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Вывод: Зеленский сознательно пошел на широкую коалицию с Коломойским, Аваковым, Ахметовым и Медведчуком, причем в этой коалиции он не будет играть первую скрипку. Максимум — совещательный голос, так как у Зеленского нет СМИ, которые работают на него и нет своих надежных силовиков. Поэтому только совещательный голос. Все это ставит крест на движении Украины в проевропейском направлении. Риторика сохраниться — реального движения не будет.

Но, если не будет движения в европейском направлении, если резко охладятся отношения с Западом, если МВФ заблокирует кредитование, если ЕС перестанет оказывать финансовую помощь, то начнется дрейф в пророссийском направлении. Это неизбежно, потому что это закон элементарного экономического выживания. Иначе наступит экономический коллапс.

Но любое движение в пророссийском направлении немедленно приведет к майдану, который поддержит Запад. Это и будет означать немедленный конец для Зеленского и Коломойского. Причем первый, кто предаст обоих, будет, по словам Зе, «самый эффективный министр» в правительстве Гончарука. Тут и к бабке не ходи.