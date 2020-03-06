Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook отметил, что дипломатические представители западных стран уже не стесняясь оказывают давление на руководство Украины, чтобы оставить в руководстве Генпрокуратуры своих людей

Президент встретился в Полтаве с послами G7. Друзья, давайте вместе подумаем, а при каких вообще обстоятельствах сразу все послы внезапно сегодня поехали и именно прямо в Полтаву? «Вова дал команду уволить». Журналисты сфотографировали переписку Рябошапки в Раде © скриншот видео OOO Финиксион

Они что, туда заранее планировали, как раз совместив свой визит с посещением президентом санатория в Санжарах? Или надо было быстро достать президента из-под земли? А в Киеве завтра нельзя было поговорить? Или завтра поздно?

Нужно было настолько неприкрыто показать всем давление на президента в интересах своего прямого агента — генерального прокурора, экстренно приехав в любую точку страны, чтоб противостоять его увольнению?

И вообще, ув. послы, а вы это одновременно всемером придумали или вас кто-то координировал из какого-то единого центра? Что это за наглость такая и беспринципность? В Африке это попробуйте, а тут мы будем потихоньку выпячивать такое поведение.