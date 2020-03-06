Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook написал, что увольнение генпрокурора следует воспринимать как избавление от иностранного агента, незаслуженно занимавшего центральную должность в системе правоохранительных органов страны

Уволили Рябошапку.

К Рябошапке было так много претензий, что простое их перечисление заняло бы уйму времени. Если коротко: Рябошапка провалил работу прокуратуры и дискредитировал всю правоохранительную систему страны.

Украина по-прежнему находится под внешним управлением и именно иностранцы, а не украинская власть, определяют курс развития страны и решают основные кадровые вопросы. Ключевые посты в Украине заняты агентами иностранного влияния, а правоохранительные органы превратились в прикрытие для разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб. Вот и ринулись «послы» спасать «рядового Рябошапку». Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Но не срослось. Уволили. Уволили иностранного агента, незаслуженно занимавшего центральную должность в системе правоохранительных органов страны. Но тут следует учесть, что фамилия генпрокурора сегодня не имеет значения. Генпрокурор не является самостоятельной фигурой. Он действует в заданной президентом системе координат. И тут нужна политическая воля и полная смена курса.

Сейчас группа международных аферистов в сговоре с украинскими олигархами продолжают грабить государственный бюджет и средства международной финансовой помощи. И без прямой команды и поддержки президента Украины генпрокурор самостоятельно не сможет изменить существующее положение. А команды президента на изменение курса и освобождение от внешнего управления, как видите, нет. А что есть? Есть продолжение старой порочной политики Порошенко, в основе которого разжигание вражды и ненависти, оголтелая русофобия и сдача национальных интересов.

Кто будет назначен вместо Рябошапки? Президент назначит очередного, как он сам когда-то выразился, «на 100 процентов своего человека». Очередного «Слугу народа». Без стажа, без опыта, без авторитета, но «своего».