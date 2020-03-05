Логику будет проще отыскать, если вслушаться в последние слова теперь уже бывшего премьера Алексея Гончарука, упомянувшего о конфликте вокруг компании «Центрэнерго». Эта компания входит в круг интересов давнего партнера Зеленского, олигарха Игоря Коломойского.
В украинской столице утверждают, что в споре вокруг менеджмента компании президент поддержал олигарха, а не собственного главу правительства.
И поэтому убрать кабинет понадобилось как можно скорее, чтобы премьер и министры не создали олигарху новые проблемы. При этом войти в состав правительства согласились только те люди, кто прошел через прокрустово ложе олигархического консенсуса и готовы отвечать за неминуемые проблемы, которые возникнут, если кабинет начнет исполнять пожелания самых влиятельных людей страны — Коломойского и Рината Ахметова, менеджером которого еще недавно был новый премьер Денис Шмыгаль.