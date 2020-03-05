Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что в новом Кабмине нет ни одного человека, который занимался бы экономикой

В новом правительстве нет ни одного человека, который занимался бы экономикой. Зато есть вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Страну опять тянут туда, где нас никто не ждет. Кабмин Шмыгаля провел тайное заседание – СМИ © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Программы действий нового правительства никто не видел. Министров назначили кулуарно, закрыто и спонтанно. Фамилии кандидатов возникали за час до голосования, а несколько претендентов вообще отказались идти в правительство.

Весь процесс назначения нового Кабмина — легкомысленный и абсолютно непрофессиональный.

На примере прошлого правительства мы уже видели, чем это заканчивается. Мы против дальнейших экспериментов над страной, и поэтому не голосовали за новый Кабмин.