Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что сейчас то количество работоспособных граждан, которые остались в стране, не способно обеспечить социальные обязательства государства

Мы потеряли рынки и мы потеряли возможность давать работу нашим гражданам. А сейчас то количество работоспособных граждан, которые остались в стране, не способно прокормить тех, кто находится у нас на иждивении — это дети и пенсионеры. Заробитчане стали главными инвесторами в экономику Украины © flickr.com, пресс-служба НБУ

Поэтому никаких других реформ нет, кроме прекращения войны, возврата на рынки СНГ, возобновления транзитного потенциала, создания рабочих мест и возврата наших граждан. По словам заместителя министра экономики Польши, украинцы создают 20% ВВП Польши.

Вдумайтесь, не Украины, а Польши. Что это за политика такая, что за курс, который нужно продолжить и усилить? Нужно закрыть еще больше больниц, нужно уничтожить систему образования, нужно сделать так, чтобы здесь никто не захотел жить, а осталось только крестьянство или воинская повинность?

Под предлогом создания европейского будущего для Украины, к власти пришли проамериканские коллаборанты. Мы же не стали Европой, мы не приблизились ни на шаг к Европейскому союзу. Все, кто нас окружал — извлекли максимальную выгоду из разрушения украинской государственности. Чем хуже мы живем, тем больше образованных квалифицированных рук поднимают экономики наших соседних стран.