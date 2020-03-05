Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему ошибочно утверждать, что после смены правительства Гончарука влияние международных структур Сороса на украинскую власть заметно снизилось

Крайне удивляют попытки связывать смену главы правительства с изменением масштаба влияния либеральных глобалистских кругов (в простонародье Сороса).

Никуда это влияние не делось. Соросята ведь не просто ставленники богатого и влиятельного человека, получившие должности в кормление и для выполнения его команд в узком временном и правовом коридоре. Это не то же самое, что креатуры наших олигархов, чьи отношения часто разрываются ещё до ухода имярека с поста. Здесь все работает иначе.

Эти ребята частично жертвы индоктринации, искренне проникающиеся определёнными идеями из арсенала «открытого общества» (вроде ущербной концепции «гендера»). А частично они заложники грамотно выстроенной структурами Сороса и прочими грантодателями информационно-социального пузыря. Они привыкли крутиться в определённой среде, где действует пресловутая «культура отмены», то есть система социальной изоляции дивиргента. Про уходящих либо плохо, либо ничего. Богдан как зеркало глобальных тектонических сдвигов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Скажешь, например, что ты против рынка земли или проведения гей-парада, и вдруг замечаешь, как масса друзей по фейсбуку и общим тусовкам начинают тебя осуждать, а то и вообще избегать. Кстати, на Западе это работает точно так же. Потому в корне неверно говорить, что нами управляют США, Германия или Британия. Но определённые круги, давно не связанные с конкретными странами, но являющиеся «гражданами мира».

И вот их ставленников, таких ребят, для которых грантовые структуры стали карьерными лифтами, а мнение друзей по клубу гораздо важнее настроений большинства в обществе, осталось полным полно и в правящей фракции, и в правительстве (а это давно не только министры, но и чиновники разных звеньев. Потому говорить о каком-то сломе этой системы не приходится. Тем более, что и наш главный олигарх за последние годы полностью подстроился под пожелания западных партнёров из тех же либеральных кругов. Я уже не говорю о Пинчуке.

Так что в этом смысле в стране совершенно ничего не изменилось.