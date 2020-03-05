Крайне удивляют попытки связывать смену главы правительства с изменением масштаба влияния либеральных глобалистских кругов (в простонародье Сороса).

Никуда это влияние не делось. Соросята ведь не просто ставленники богатого и влиятельного человека, получившие должности в кормление и для выполнения его команд в узком временном и правовом коридоре. Это не то же самое, что креатуры наших олигархов, чьи отношения часто разрываются ещё до ухода имярека с поста. Здесь все работает иначе.

Эти ребята частично жертвы индоктринации, искренне проникающиеся определёнными идеями из арсенала «открытого общества» (вроде ущербной концепции «гендера»). А частично они заложники грамотно выстроенной структурами Сороса и прочими грантодателями информационно-социального пузыря. Они привыкли крутиться в определённой среде, где действует пресловутая «культура отмены», то есть система социальной изоляции дивиргента.

Про уходящих либо плохо, либо ничего. Богдан как зеркало глобальных тектонических сдвигов
Про уходящих либо плохо, либо ничего. Богдан как зеркало глобальных тектонических сдвигов
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Скажешь, например, что ты против рынка земли или проведения гей-парада, и вдруг замечаешь, как масса друзей по фейсбуку и общим тусовкам начинают тебя осуждать, а то и вообще избегать. Кстати, на Западе это работает точно так же. Потому в корне неверно говорить, что нами управляют США, Германия или Британия. Но определённые круги, давно не связанные с конкретными странами, но являющиеся «гражданами мира».

И вот их ставленников, таких ребят, для которых грантовые структуры стали карьерными лифтами, а мнение друзей по клубу гораздо важнее настроений большинства в обществе, осталось полным полно и в правящей фракции, и в правительстве (а это давно не только министры, но и чиновники разных звеньев. Потому говорить о каком-то сломе этой системы не приходится. Тем более, что и наш главный олигарх за последние годы полностью подстроился под пожелания западных партнёров из тех же либеральных кругов. Я уже не говорю о Пинчуке.

Так что в этом смысле в стране совершенно ничего не изменилось.