Украинский политик, депутат Верховной Рады VI созыва Кирилл Куликов на своей странице в соцсети Facebook заметил, что при следующей смене правительства министр внутренних дел Арсен Аваков будет обладать самым мощным и стабильным ресурсом для захвата власти

Ничего страшного в том, что министр Аваков пережил очередную ротацию правительства, очередного премьера. Новый Кабмин по старым олигархическим лекалам. Главные темы соцсетей 5 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Проблема в том, что при следующей ротации, которая обязательно будет, и, вероятнее всего к осени, положение в стране будет таковым, что Аваков, которого уже, в конце концов, придется заменять, будет готов бросить вызов Зеленскому, имея самый стабильный ресурс в разваливающейся стране — полицию, Нацгвардию и группировки на улице.

И ещё население его поддержит: тяга к «сильной руке» растёт и будет расти каждый новый день. Ничего личного, историческая диалектика…