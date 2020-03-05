Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook предположил, что создание новых рабочих мест в странах Западной и Центральной Европы может скорректировать пути трудовой миграции украинцев

Вряд ли стоит ждать большого увеличения числа заробитчан: большинство тех, кто хотел, уже выехали. Скаршевский рассказал, сколько потеряли экспортеры и заробитчане из-за резкого укрепления гривны © Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк

Возможна, впрочем, «шахматная» рокировка: часть польских работников поедет в Германию, а им на смену приедут украинцы. В ФРГ в 2020-м создают для квалифицированных мигрантов порядка одного миллиона рабочих мест, так что украинцы, теоретически, могут не только занять место поляков на их родине, но и продвинуться на запад.

Увеличение рабочих мест возможно также в Чехии, Словакии и даже Румынии, а из более дальних стран — это Канада и Израиль.

Украинцы нужны во всём мире, кроме как у себя на родине, но их численность, к сожалению, не растет, а падает, равно как и любимый нашей властью потенциал для экспорта рабочей силы.