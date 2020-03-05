Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook написал, что за любые результаты работы Кабмина в первую очередь отвечает президент Зеленский, который привел во власть всех этих людей

Направление, в котором движется Украина неверное. Я говорил об этом год назад, когда население Украины выбирало Зеленского, и говорил это перед парламентскими выборами, призывая не отдавать всю полноту власти Зеленскому в руки, а создать определенные механизмы сдержек и противовесов.

Нужно понять одну вещь — нет правительства Шмыгаля и нет правительства Гончарука. Есть только правительство Зеленского. Когда он пытался переложить всю ответственность на кого-то, на самом деле — это единоличная ответственность президента нашей страны. Новый Кабмин по старым олигархическим лекалам. Главные темы соцсетей 5 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Благодаря «зеленому флагу», он получил монобольшинство, которое сформировало это правительство. Неужели было непонятно, что не Милованов, ни Гончарук, ни Малюська, который кстати, остается, не соответствует вызовам, которые стоят перед нашей страной?

Мы находимся в катастрофической ситуации во внешней и внутренней политике. Где народовластие и где гражданский мир, о котором говорили. Закончилось ли противостояние этой галичанской идеологии? Почему нам навязывают стереотипы и это видение, и почему Зеленский начал этому потакать?

Для меня это парадоксальная история. У Зеленского действительно был шанс, он объединил необъединимое. Он мог строить и развивать. Просто нужно было строить нормальную систему управления, нужно было строить нормальную систему взаимоотношений центральной власти и регионов.