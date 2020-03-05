Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook, комментируя реакцию украинцев на эпидемию коронавируса отметил, что главным «достижением» Майдана стали страх и помешательство

Страх будущего

Представить чтобы украинцы блокировали дом супруги больного коронавирусом при Ющенко, Кучме или Януковиче не могу. Была политическая стабильность. Была более качественная медицина.

За шесть лети страну и людей довели до того, что они взрываются по любому поводу. Они понимают, что останутся один на один с бедой и проблемой. Государство им не поможет. Дальше — больше. Главный санитарный врач Украины предрек распространение коронавируса по стране © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк

Точно так же как им соврали с платежками, что будет дешевле газ. Обещали качественную медицину и просто её уничтожили. Закрываются больницы, заплату не платят. Масок нет, лекарств нет, денег нет, и люди начинают жить в страхе. Крайними становятся сами заболевшие.

Это самое главное достоинство революции — страх и помешательство. Из страны сделали сумасшедший дом. И люди вместе превращаются в неуправляемую толпу. Достаточно появиться одному неадеквату, такие всегда есть, и градус страха непонятных последствий растет в геометрической прогрессии.

В других странах тоже есть такие страхи. Но они быстро локализуются. Потому что там есть аргументы и адекватная реакция на события. В Украине главным лозунгом стало — каждый сам за себя!