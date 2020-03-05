Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что генпрокурор Украины фактически назначается послами семи западных стран
Судя по всему наши западные «стратегические партнеры» Рябошапку и Сытника выкинуть на улицу не разрешат.
Генпрокурор суверенной державы фактически назначается коллегией в составе семи зарубежных послов.
Это к вопросу о реалиях свободной и независимой Украины.
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