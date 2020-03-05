Судя по всему наши западные «стратегические партнеры» Рябошапку и Сытника выкинуть на улицу не разрешат.

СМИ рассказали, как Зеленский и послы «Большой семерки» сделали увольнение Рябошапки невозможным
СМИ рассказали, как Зеленский и послы «Большой семерки» сделали увольнение Рябошапки невозможным
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Генпрокурор суверенной державы фактически назначается коллегией в составе семи зарубежных послов.

Это к вопросу о реалиях свободной и независимой Украины.