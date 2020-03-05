Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что генпрокурор Украины фактически назначается послами семи западных стран

Судя по всему наши западные «стратегические партнеры» Рябошапку и Сытника выкинуть на улицу не разрешат. СМИ рассказали, как Зеленский и послы «Большой семерки» сделали увольнение Рябошапки невозможным © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Генпрокурор суверенной державы фактически назначается коллегией в составе семи зарубежных послов.

Это к вопросу о реалиях свободной и независимой Украины.