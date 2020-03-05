Корреспондент издания Strana.ua Олеся Медведева на своей странице в соцсети Facebook предлагает для оценки эффективности нового состава правительства дождаться первых реальных шагов в экономике, хотя определяющим, по ее мнению, будет решение вопроса мирного урегулирования в Донбассе

Вчера мы наблюдали, шутили и анализировали новый Кабмин. Но давайте не торопиться с выводами относительно того, а случится ли теперь коррекция политики власти. Я б подождала конкретных действий.

Ключевые для меня 6 пунктов.

Первый — продажа земли. Продолжит ли курс нынешнее правительство?

Второй — медицинская реформа Супрун. Продолжится ли она или будет остановлена?

Третий — отношения с МВФ и с его требованиями. Продолжаться ли в том же формате или будут пересмотрены?

Четвертый — гуманитарная политика. Будут ли изменения по языковому законодательству? Новый Кабмин по старым олигархическим лекалам. Главные темы соцсетей 5 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пятый — смена руководителей силовых структур. Рябошапки и Сытника, как проводников западного влияния. А также тормозов на пути справедливого наказания для преступников из прошлой власти Порошенко, да и нынешней тоже.

Шестое и главное — это мир на Донбассе. Он важен со всех точек зрения. В том числе и с экономической. Сейчас весь мир лихорадит из-за эпидемии коронавируса. И Украина не исключение — падают цены на сырье, инвесторы сбрасывают наши гособлигации, из-за чего падает гривня. И в такой ситуации зависимость от помощи МВФ сильно возрастает. И кто там в Украине премьер и кто у него в Кабмине министры не особо и важно — все равно придется идти на поклон к Фонду.

Единственная возможность порвать этот круг — мир на Донбассе, что освободит деньги с войны на мирное развитие, восстановит отношения с Россией ну и в целом позволит поменять курс страны и сделать его более сбалансированным. Как-то так.