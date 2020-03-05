Вчера мы наблюдали, шутили и анализировали новый Кабмин. Но давайте не торопиться с выводами относительно того, а случится ли теперь коррекция политики власти. Я б подождала конкретных действий.
Ключевые для меня 6 пунктов.
Первый — продажа земли. Продолжит ли курс нынешнее правительство?
Второй — медицинская реформа Супрун. Продолжится ли она или будет остановлена?
Третий — отношения с МВФ и с его требованиями. Продолжаться ли в том же формате или будут пересмотрены?
Четвертый — гуманитарная политика. Будут ли изменения по языковому законодательству?
Пятый — смена руководителей силовых структур. Рябошапки и Сытника, как проводников западного влияния. А также тормозов на пути справедливого наказания для преступников из прошлой власти Порошенко, да и нынешней тоже.
Шестое и главное — это мир на Донбассе. Он важен со всех точек зрения. В том числе и с экономической. Сейчас весь мир лихорадит из-за эпидемии коронавируса. И Украина не исключение — падают цены на сырье, инвесторы сбрасывают наши гособлигации, из-за чего падает гривня. И в такой ситуации зависимость от помощи МВФ сильно возрастает. И кто там в Украине премьер и кто у него в Кабмине министры не особо и важно — все равно придется идти на поклон к Фонду.
Единственная возможность порвать этот круг — мир на Донбассе, что освободит деньги с войны на мирное развитие, восстановит отношения с Россией ну и в целом позволит поменять курс страны и сделать его более сбалансированным. Как-то так.