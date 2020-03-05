Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook заметил, что проблемы Украины носят сложный системный характер и решить их без болезненных, длительных и решительных реформ невозможно, а Зеленский и новое правительство к этому не готовы

Второй конверт Зеленского.

Вся вчерашняя речь президента в ВР была популистской и демагогической от первого до последнего слова. Проблемы Украины носят сложный системный характер и решить их без болезненных, длительных и решительных реформ невозможно. Сохранить высокий рейтинг в период таких тяжелых преобразований невозможно. Поэтому у Зеленского изначально, сразу после выборов, была альтернатива: или реформы, или рейтинг. Зеленский, не колеблясь, выбрал рейтинг.

Трудно было даже представить более неудачный момент для смены правительства. В мире свирепствует коронавирус, который грозит обвалить финансовые рынки. Еврооблигации Украины на вторичном рынке падают. Зарубежные инвесторы стали испытывать скепсис по поводу украинских ОВГЗ. МВФ не готов возобновить кредитование. Уже в мае в бюджете не будет средств, чтобы оплачивать государственный долг. Уралов: Ставка Зеленского на группу Рината Ахметова рациональна © Семен Уралов

И на этом фоне Зеленский принимает решение сменить всю правительство, которое реально ставит Украину под риск дефолта!

Что его подвигло к этому сверх рискованному решению, которое на Западе вызвало недоумение, раздражение и даже сомнения в адекватности?

Причин три:

1. Зависимость от Коломойского

2. Страх перед олигархами

3. Нежелание идти на тяжелые, болезненные реформы, которые приведут в падению рейтинга.

Но зачем идти на один срок и волноваться за рейтинг?! Наверное, в душе хочется побыть два срока!

По существу вчера Зеленский вскрыл второй конверт и попросил общества дать ему еще один шанс. Правда, попросил подленько. Попытка дистанцироваться от действий правительства, типа «Кто эти люди? Как они попали в правительство? Уберите их!», выглядела глупо, безответственно и трусливо. Но почему мы решили, что Зеленский умен, ответственен и смел? Возможно таким был его киногерой Голобородько, которого они слепили вместе с ИВК, но не сам Зеленский.

Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение. Его новое правительство — это сборище приспособленцев и назначенцев олигархов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.

Вчера президент лишился значительной поддержки Запада, а через 3-4 месяца от него отвернется весь креативный класс Украины, — свободные, самодостаточные люди, которые не хотят зависеть от бюджета, которые требуют отстранения олигархов от власти и создания нормальной рыночной среды и обеспечения верховенства права.

Третий конверт Зеленского, когда он через 7-9 месяцев вынужден будет уволить никчемного Шмыгаля, будет последним.