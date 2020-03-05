Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему смену Кабмина можно назвать лишь рокировкой министров, которая в конечном итоге никак не влияет на экономическую стратегию

Идет просто перестановка портфелей — перезагрузки базовых целей и задач нет.

Основные базовые стратегии развития — рынок земли, приватизация, отношения с кредиторами, тарифная политика — все это остается без изменений. То есть новый премьер просто входит в «лыжню», проложенную старым.

Можно сказать, что Шмыгаль — это обновленная версия Гончарука.

Прорывов мы не увидим, и ближайшее будущее вполне прогнозируемо, ведь Владимир Зеленский идет по пути Виктора Ющенко. В ближайшее время произойдет «ющенкизация» Зеленского. Новый министр Кабмина Немчинов считал Зеленского «кумиром быдла» и поддерживал Порошенко © Facebook, Олег Немчінов

У Ющенко и Зеленского очень похожие кейсы: оба пришли к власти с лозунгами о перезагрузке системы и власти, наказания коррупционеров, оба не имели надежной команды единомышленников, и оба не смогли справиться с поставленными задачами, завязнув в этой системе уже на старте.

Что сегодня происходит? Зеленский видит, что все валится из рук, не может ничего контролировать и вдруг находит надежных помощников — олигархов. Три веселых друга-олигарха обещают Зеленскому, что возьмут все под контроль, стабилизируют ситуацию и наведут порядок, помещая президента в «теплую ванну» до конца его каденции.

И если еще осенью можно было говорить о том, что, говоря образно, Зеленский «едет на ярмарку», то сейчас он уже с нее возвращается.