Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook отметил, что премьер и новые министры заметно компетентнее своих предшественников, а их главная задача состоит в фундаментальном изменении государственной экономической политики Украины

Как известно, вчера в Украине поменялось правительство и в первом приближении можно констатировать, что некоторые новые министры заметно компетентнее своих предшественников.

Да и премьер-министр Денис Шмыгаль выглядит явно солиднее и образованней Алексея Гончарука.

Однако вполне очевидно, что для улучшения ситуации уже мало поменять одних министров на других. Необходимо фундаментальное изменение государственной экономической политики.

Я имею ввиду разворот в сторону крупного национального бизнеса. В Украине есть целый ряд предприятий, создающих рабочие места и исправно платящих налоги в бюджет Украины. Особого внимания заслуживают предприятия аграрного сектора. Украинское правительство — от «грантоедов» к профессионалам. Кто есть кто в новом Кабмине © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Приведу один из удачных примеров государственной экономической политики. Несколько лет назад государство инвестировало примерно 2,5 миллиарда гривен в компанию Мироновский хлебопродукт. После этого, в 2017-2019 гг. МХП заплатил в государственный бюджет 12 миллиардов гривен налогов и создал десятки тысяч рабочих мест! А если бы в Украине было несколько сотен таких успешных компаний, платящих в бюджет миллиардные налоги, то никакой МВФ был бы нам в принципе не нужен.

В общем, ждём коренного изменения государственной экономической политики, а не просто замену одних министров на других.