Как известно, вчера в Украине поменялось правительство и в первом приближении можно констатировать, что некоторые новые министры заметно компетентнее своих предшественников.
Да и премьер-министр Денис Шмыгаль выглядит явно солиднее и образованней Алексея Гончарука.
Однако вполне очевидно, что для улучшения ситуации уже мало поменять одних министров на других. Необходимо фундаментальное изменение государственной экономической политики.
Я имею ввиду разворот в сторону крупного национального бизнеса. В Украине есть целый ряд предприятий, создающих рабочие места и исправно платящих налоги в бюджет Украины. Особого внимания заслуживают предприятия аграрного сектора.
Приведу один из удачных примеров государственной экономической политики. Несколько лет назад государство инвестировало примерно 2,5 миллиарда гривен в компанию Мироновский хлебопродукт. После этого, в 2017-2019 гг. МХП заплатил в государственный бюджет 12 миллиардов гривен налогов и создал десятки тысяч рабочих мест! А если бы в Украине было несколько сотен таких успешных компаний, платящих в бюджет миллиардные налоги, то никакой МВФ был бы нам в принципе не нужен.
В общем, ждём коренного изменения государственной экономической политики, а не просто замену одних министров на других.