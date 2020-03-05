Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook написал, что новое правительство обязано сделать услуги ЖКХ качественными, а тарифы — экономически обоснованными и доступными

Отправляя премьера Гончарука в отставку, президент не единожды упомянул тарифы. Поэтому новый Кабмин уже сейчас должен начать подготовку к отопительному сезону 2020-2021, чтобы не разочаровать ни президента, ни страну. С чего начать?

Президент заявил, что новое правительство должно стать правительством для людей. А потому Кабмин просто обязан подчинить все отношения в сфере ЖКХ единому принципу: потребитель всегда прав. Тогда услуги станут качественными, а тарифы — экономически обоснованными, а не космическими. Украинский Кабмин сэкономил на субсидиях из-за теплой зимы © Украина.ру/Стрингер

Должен взять под контроль тарифообразование и предоставление услуги, изменить нормативную базу — законы, порядки, правила, методики и нормы, чтобы исключить саму возможность грабежа.

Разложить на атомы структуру тарифа и принудить всех ещё до начала отопительного сезона привести свои тарифы к экономически обоснованному уровню, как того требует закон.

Денис Шмигаль, Алексей Чернышов, в Программе деятельности Кабмина я и вся страна очень хотим увидеть планы по реформированию ЖКХ, определению основ и осовремениванию жилищной политики, наведению порядка в тарифообразовании, модернизации многоквартирного жилого фонда, санации инженерных сетей, государственному контролю в сфере ЖКХ.