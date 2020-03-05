Доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что изменения в правительстве Украины, произошедшие одновременно с "реанимацией" Джо Байдена в США, могут привести к новому раунду «Украинагейта»

Очень симптоматично, в контексте вчерашних «антисоросовских» изменений в правительстве Украины. Западные «партнеры» все более недовольны. А еще сегодня с прокурором решать вопрос…

Тем временем, "sleepy joe biden" (Спящий Джо Байден — ред.) видимо на 99% будет кандидатом и это, судя по всему не очень хорошая новость для тех, кто думал, что можно свободнее действовать на внутриполитическом поле, но, тем не менее, может лучше сейчас, потом после ноября неизвестность. Ключ без права передачи. Донецкий олигарх Ахметов снова первый в политике и бизнесе Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Украинский кейс в США, возможно, теперь вновь активизируется, прокурор Донахью для анализа уже есть, но, кто знает как повернется ситуация на выборах, потому что все далеко не так однозначно. Ясно, что демократы сами расколоты и Сандерс для них не менее опасен, чем Трамп, CNN просто последние сутки, освещая кампанию, захлебывались от любви к бывшему вице-президенту, игнорируя вермонтского сенатора.

Выход из кампании Блумберга и то, что Уоррен осталась — это фактически спойлерство и раскол левого сегмента демократов, это даст Байдену еще голоса, так что скорее всего, необходимое число он получит.

Элиты консолидируются и если будет противостояние Трамп — Байден, украинская тема еще может актуализироваться, в то время как вектор назначений в Киеве очень характерен. Вопрос только в том, могут ли новые — старые лучше управлять, при всем негативе «соросят» до них было же не лучше, просто стало еще хуже, но дисфункция началась не 6 месяцев назад, Зе просто выиграл сейчас немного столь необходимого времени.