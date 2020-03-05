Прагматизация Зеленского.
На Украине пересменка на посту премьера. Выкормыша фондов Сороса сменил топ-менеджер ФПГ Рината Ахметова.
Каким бы шоу-меном не был Зеленский, но даже до него дошло, что реальными владельцами экономики Украины являются 5-7 семей. И если кто-то заинтересован в сохранении страны, как объекта капитализации личных активов, то это они.
Ставка на ФПГ Ахметова рациональна — после краха проекта «Янукович» и «партия Регионов» у этой группы нет контрольного политического пакета. Миноритарные проекты особой роли не играют, следовательно, новый премьер обречен ориентироваться на президента.
Однако, в экономике ставки ФПГ Ахметова сыграют при условии открытия восточных рынков и нормализации отношений с Россией. Если этого не произойдёт — новый Кабмин (кто бы его не возглавлял) не сможет кардинально изменить ситуацию.
А нормализация экономической интеграции с Россией возможна только при условии политических решений (Минские соглашения, отказ от претензий на Крым, зачистка националистического крыла). А эти решения зависят исключительно от Зеленского, и фамилия премьера не имеет значения.
Поэтому решение о прагматизации экономической политики и тактический альянс с ФПГ Ахметова — верный. Но без прагматизации внутренней и внешней политики эффекта не будет.