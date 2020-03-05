Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook указывает на то, что переориентация Зеленского со структур Сороса на влиятельнейшие олигархические кланы естественна, поскольку только они заинтересованы в сохранении государства — хотя бы как объекта капитализации своих активов

Прагматизация Зеленского.

На Украине пересменка на посту премьера. Выкормыша фондов Сороса сменил топ-менеджер ФПГ Рината Ахметова.

Каким бы шоу-меном не был Зеленский, но даже до него дошло, что реальными владельцами экономики Украины являются 5-7 семей. И если кто-то заинтересован в сохранении страны, как объекта капитализации личных активов, то это они. Ключ без права передачи. Донецкий олигарх Ахметов снова первый в политике и бизнесе Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Ставка на ФПГ Ахметова рациональна — после краха проекта «Янукович» и «партия Регионов» у этой группы нет контрольного политического пакета. Миноритарные проекты особой роли не играют, следовательно, новый премьер обречен ориентироваться на президента.

Однако, в экономике ставки ФПГ Ахметова сыграют при условии открытия восточных рынков и нормализации отношений с Россией. Если этого не произойдёт — новый Кабмин (кто бы его не возглавлял) не сможет кардинально изменить ситуацию.

А нормализация экономической интеграции с Россией возможна только при условии политических решений (Минские соглашения, отказ от претензий на Крым, зачистка националистического крыла). А эти решения зависят исключительно от Зеленского, и фамилия премьера не имеет значения.

Поэтому решение о прагматизации экономической политики и тактический альянс с ФПГ Ахметова — верный. Но без прагматизации внутренней и внешней политики эффекта не будет.