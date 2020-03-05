О миллиардере Блумберге и экс-премьере Гончаруке.
Сегодня эпично завершилась политическая карьера двух персонажей, объединённых служением США периода их экономического расцвета, когда Вашингтон был лидером среди империалистических хищников.
С политического Олимпа практически одновременно свалились миллиардер Блумберг, спустивший на свою избирательную кампанию 0,5 млрд долларов, и предводитель «соросят» в украинском правительстве, уже экс-премьер, Гончарук.
Фаворитом в американской кампании стал Байден и американский демократический истеблишмент, похоже, в очередной раз сожрёт дедулю Сандерса, который выражает интересы американских миллениалов и рабочих от демократов.
Фаворитом же в украинской политике вновь становится Ахметов: «донецкие» и «днепропетровские» словно инь и ян снова сменяют друг друга в политике. Неизбежно канет в лету и «партия зелёных Украины» под руководством президента «я ж не лох». Это вновь откроет дорогу в политику старым кадрам, которые для украинского электората, не обременённого крепкой памятью, рискуют стать новыми технократами.
Вот только технократить на Украине нечем и некому — денег нет и не будет. А в США же у демократов технократить, похоже, будет некому — клан Байденов подпишет приговор своей партии ещё на один политический цикл и ввергнет её в жесточайших кризис.
Прагматизация США и переход к изоляционизму поставили крест на Блумберге и Гончаруке. Первый не смог зацепиться лишь за электорат ни в одном штате за исключением неинкорпорированных в США Американского Самоа, а второго не смогли защитить его демократические патроны, которым не до украинского правительства.
Поэтому шансы «сделаем Америку вновь великой» на победу резко возрастают.