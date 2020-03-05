Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook написал, что назначение нового премьера, ставленника главного украинского олигарха Рината Ахметова, вновь откроет дорогу в политику старым кадрам, которые для украинского электората через некоторое время станут новыми технократами

О миллиардере Блумберге и экс-премьере Гончаруке.

Сегодня эпично завершилась политическая карьера двух персонажей, объединённых служением США периода их экономического расцвета, когда Вашингтон был лидером среди империалистических хищников.

С политического Олимпа практически одновременно свалились миллиардер Блумберг, спустивший на свою избирательную кампанию 0,5 млрд долларов, и предводитель «соросят» в украинском правительстве, уже экс-премьер, Гончарук. Ключ без права передачи. Донецкий олигарх Ахметов снова первый в политике и бизнесе Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Фаворитом в американской кампании стал Байден и американский демократический истеблишмент, похоже, в очередной раз сожрёт дедулю Сандерса, который выражает интересы американских миллениалов и рабочих от демократов.

Фаворитом же в украинской политике вновь становится Ахметов: «донецкие» и «днепропетровские» словно инь и ян снова сменяют друг друга в политике. Неизбежно канет в лету и «партия зелёных Украины» под руководством президента «я ж не лох». Это вновь откроет дорогу в политику старым кадрам, которые для украинского электората, не обременённого крепкой памятью, рискуют стать новыми технократами.

Вот только технократить на Украине нечем и некому — денег нет и не будет. А в США же у демократов технократить, похоже, будет некому — клан Байденов подпишет приговор своей партии ещё на один политический цикл и ввергнет её в жесточайших кризис.

Прагматизация США и переход к изоляционизму поставили крест на Блумберге и Гончаруке. Первый не смог зацепиться лишь за электорат ни в одном штате за исключением неинкорпорированных в США Американского Самоа, а второго не смогли защитить его демократические патроны, которым не до украинского правительства.

Поэтому шансы «сделаем Америку вновь великой» на победу резко возрастают.