Вот после таких заявлений и появляются вопросы — о чем он?
«Это не "правительство технократов", это не "правительство казнокрадов", это не "правительство крепких хозяйственников", а это правительство для людей" — Новый премьер Шмыгаль.
Не может быть правительство для людей в ситуации как эта. Зависимость от МВФ не позволит принимать законы для людей.
Нет возможности сегодня снижать цены на энергоносители, налоги, цены на кредиты, повышать стандарты жизни — так как просто не за что.
Подобные красивые формулировки — первая заявка на громкий провал. Самое интересное — можно же избежать ненужных и громких ярлыков.