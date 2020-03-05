Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что обещания нового руководителя правительства нереальны, поскольку фундаментальные решения в экономической сфере в современной Украине могут приниматься только с согласия МВФ

Вот после таких заявлений и появляются вопросы — о чем он?

«Это не "правительство технократов", это не "правительство казнокрадов", это не "правительство крепких хозяйственников", а это правительство для людей" — Новый премьер Шмыгаль. Украинское правительство — от «грантоедов» к профессионалам. Кто есть кто в новом Кабмине © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Не может быть правительство для людей в ситуации как эта. Зависимость от МВФ не позволит принимать законы для людей.

Нет возможности сегодня снижать цены на энергоносители, налоги, цены на кредиты, повышать стандарты жизни — так как просто не за что.

Подобные красивые формулировки — первая заявка на громкий провал. Самое интересное — можно же избежать ненужных и громких ярлыков.