Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в новом составе правительства нет антикризисных топ-менеджеров, способных на прорывные решения, столь необходимые разбалансированной украинской экономике

В. Зеленский начал менять коней на переправе, напрасно.

И у нового состава Кабмина не будет удочек для простых украинцев, и рыбы для страждущих. Не было и нет в правительстве антикризисных топ-менеджеров и руководителей фронт-офиса. А без них никуда! Украина получила новый Кабмин. Кто вошел в правительство – список © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Я в крупном инвестиционном бизнесе с 1992 года и прекрасно сознаю, что если ты не на хлебной должности во власти, а собственными знаниями и опытом не можешь заработать хотя бы 10 тыс. долларов на карманные расходы, то какой же дурак тебе даст в управление миллиарды этих «зеленых»?!

А тут одну детвору, которая в глаза не видела даже 1 млн. долларов, меняют на такую же детвору для управления бюджетом целого государства. Что ж, пусть В.Зеленский продолжает копать себе яму. Ну, и нам заодно.