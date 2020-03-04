Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев рассказал, станет ли президент Украины Владимир Зеленский «украинским Рузвельтом» и выведет ли страну из глубочайшего кризиса

Станет ли Зеленский «украинским Рузвельтом»?

4 марта 1933 года Франклин Делано Рузвельт вступил на должность президента США после победы на президентских выборах 1932 года. Несколько месяцев «перехода» от победы к собственно президентству — уникальное «сосуществование» двух президентов и двух политик — Гувера и Рузвельта. «Новый курс», провозглашенный Рузвельтом, многие считают антикризисной эклектикой, содержавшей в себе наследие Гувера, ряд предложений Д. Кейнса, фантазии неоднозначных соратников и инициатив его личного «мозгового треста». И все же Рузвельт вошел в историю как лидер, который смог вывести страну из Великой Депрессии и войны.

Правительство Украины ушло, а осадочек остался © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Зеленский выступил с критической речью в связи с отставкой правительства Гончарука, которая больше похожа на инаугурационную речь, чем на его послевыборный декларативный спич-2019. О тактике и задачах сказано много и откровенно. И ни слова о стратегии. Но сам поступок и позиция своевременны и адекватны. Учитывая уроки Рузвельта, не стоит больше доверять корыстным «нарциссам» и амбициозным т.н. «соратникам», терпеть наследие предшественников. Но что точно стоит учесть — формирование собственного, без внешних «наушников» и «начетников», центра разработки и принятия стратегических решений. И хотя Зеленский еще недавно говорил, что ему не до стратегий, именно сейчас пришло время разработки своей стратегии, своего мирного курса. Чтобы через какое то время завершить сегодняшнюю речь. И от временных составов «на полгода» и селфи-команд перейти к формированию «команды стратегического развития» с мирным курсом, который рожден не в «наблюдательных советах» и иностранных офисах, а в Украине.

Кажется, «Голобородько» таки ушел из политики и вернулся на телеэкраны. А Зеленский таки пришел на работу. Зеленский-2020 ОЧЕНЬ отличается от Зеленского-2019. И это обнадеживает.