Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему Зеленский изменил свое изначальное намерение лишь усилить Кабмин и пришел к выводу, что нужно перезагрузить правительство полностью

Пошли вопросы о причинах отставки Гончарука. Даю самый общий комментарий на эту тему: Алексей Гончарук уходит с должности премьер-министра потому, что этого захотел президент Зеленский. Юсин: Кадровая встряска едва ли добавит стабильности «зеленой команде» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Главная причина — разочарование и недовольство не столько деятельностью Гончарука, сколько деятельностью правительства в целом. В январе президент дал Гончаруку «еще один шанс». Но события и процессы февраля показали, что правительство неудовлетворительно справляется с текущими проблемами (снижение поступлений в бюджет; противодействие рискам эпидемии короновируса; проблема с задолженностью по зарплате шахтерам; невыполнение обещаний по снижению коммунальных тарифов; и др.) и может не справиться с рисками глобального экономического кризиса для Украины.

Сначала Зеленский хотел просто укрепить правительство более опытными министрами, но затем пришел к выводу, что надо полностью поменять правительство. Возможно, последней каплей стали данные социологических опросов, которые зафиксировали резкое снижение доверия к правительству и рост недовольства деятельностью премьер-министра Гончарука.

Президент Зеленский — зеркало настроений своих избирателей. Раз они стали проявлять все большее недовольство деятельностью правительства, то и президент отразил эти настроения.