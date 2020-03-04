Киевский журналист Игорь Лесев на своей странице в соцсети Facebook написал, что безумный эксперимент, когда в правительстве оказались абсолютно случайные и полностью непрофессиональные люди, закономерно закончился провалом

Реквием по Алеше.

Сегодня вроде как день с профитом. Меняют Кабмин. Это всегда в нашей стране было трепетно. Даже когда меняли Яценюка на Гройсмана, зная, что в бордель новых…. не привезут.

Но те перестановки кроватей в итоге нас всех и привели к Зеленскому. Все как в детективных романах Чейза. Главное, не забыть на середине сюжета, как все эти мерзкие морды собрались в одной комнате.

А у нас тут снимают Гончарука. Человека из массовки Пальчевского и просто профессионального идиота. Никаких других профессиональных качеств у Гончарука нет, потому как ранее работал Нигде в должности Никем. Премьер Украины Гончарук переходит в оборону. Как поступит Зеленский? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это же касается и всей его абырвалг-команды. Девочки с переулочка Новосад, никогда не работавшей в системе образования, но ставшей министром этого самого образования. Активистки Скалецкой без медицинского образования, которая прямо сейчас карантинит в разгар мировой эпидемии коронавируса. Мажора Дубилета, который ранее ничего не слышал о должности Министра Кабинета министров…

Да там все чудесные ребята, включая вечно молодого Авакова. Арсен Борисович у нас уже как Ленин в мавзолее. Президенты меняются, премьеры, страны распадаются, войны заканчиваются и новые начинаются, эпидемии, цунами, парниковый эффект… а он как и Ленин на своем неизменном месте.

Но вот какое дело. Смена Гончарука и всего этого кодла людей с ограниченными умственными способностями, несомненно, в плюс. Для самой Системы.

Идиотам позволительно быть на избираемых должностях. Президент, депутаты, в меньшей степени, мэры. Там уж взятки гладки, и избиратель может смотреть только в зеркало.

А есть должности-локомотивы. Они универсальны во всем мире, потому что формируются на очевидных алгоритмах — опыт, знания, предыдущая успешность. Все. Ничего нового. Огонь в глазах и любовь к Родине подаются только аперитивчиком.

А у нас летом провели эксперимент. Натянули на обезьян костюмы и запустили в высокие кабинеты. Вышло забавно. Представляете, чувачок сидел в массовке на телепередаче, никогда не был депутатом даже райсовета, а у него в трудовой книжке запись — «Глава правительства Украины». Посмотрите на досуге биографии первым советских наркомов. Там близко таких случайных прохвостов не было. А у нас на госуровне сделали «Свадьбу в Малиновке».

Поэтому, менять или не менять — это сегодня не вопрос. Другие поднимают вопрос, а меняется ли при этом курс? Но даже это сейчас вторично.

Да, нам сейчас причесывают Кабмин. Появляются люди, которые знают, что такое медицина и ВПК. Других проходимцев забрасывают добить АПК. Ну и не всем порохоботам дали еще поруководить МИДом, тут тоже понимаем. Но учитывая, что у нас во главе правительства было Ничто, то любой другой персонаж уже становится хоть какой-то величиной.

Но еще раз. Не это главное, потому что не так в парламентско-президентской республики должно формироваться и сниматься правительство. Премьер-министр — это самодостаточная политическая величина, которая составляет программу партии, с ней выдвигается на конкурентных выборах и в случае успеха, формирует правительство. Вот так должно быть. Решающий день правительства. Эксперты о старом-новом премьере Украины и кадрах Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А у нас, по сути, сейчас формируется российская политическая модель. Вот что общего у Мишустина и Шмыгаля? А их без гугла знает очень ограниченный круг лиц. Популярность, как у ректора Винницкого пединститута.

Вот смотрите. Нам сейчас подменяют принцип формирования высшей власти в стране. Ладно, мы уже привыкли, что к нам они обращаются раз в пятилетку, а дальше мы живем в разных мирах. Но обращаясь к нам сохранялись какие-то видимые процедуры. Придворные церемонии.

Теперь нам все это подменили на кулуарщину. Нам просто объявляют фамилии и говорят, что было хорошо, а вот эти станут еще лучше. А вы жрите. Вот вам диджитализация и турбо-режим.

Но правила ведь не такие. А где персональная ответственность Зеленского за Гончарука? Ну ты ж расписывался за него. «Гуру экономики». И второй раз расписался, когда он признался, что профан в экономике, а тебя дебилом назвал. Сказал «даю второй шанс». И че? Когда этот шанс закончился, и кто несет ответственность за эти кадры?

И ведь мы до сих пор не знаем, куда эти старые-новые лица поведут страну. Какой у них вообще план? Чем они отличаются от предыдущих? Почему, например, министр обороны признан дебилом — и здесь нет никаких возражений — и уходит, а подтвердивший орально свой статус дебила министр экономики переводится на сельское хозяйство? Где этот чудесный алгоритм, позволяющий нащупать, как принимаются решения в нашей стране?

У нас — простых людей — воруют субъектность и мы уже не влияем на формирование высшей исполнительной власти в стране. Нам просто объявляют нового кренделя. Сегодня у вас будет Шмыгаль. Или Мишустин. Все равно ведь похер, потому что никто их не знает. Одно не требует уточнений. Должность главы МВД. Похоже, у нас она стала пожизненной.