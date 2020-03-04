Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что на встрече «ядерной пятерки» — США, Великобритания, Китай, Франция, РФ — будут определяться контуры современного мира

2020 — год «больших сделок».

Информация о грядущей встрече представителей РФ и США (структуры безопасности, спецслужбы) в Вене и подтверждение возможной встречи «ядерной пятерки» (США, Великобритания, Китай, Франция, РФ) свидетельствуют о том, что от консультации лидеры перешли к переговорам о новых правилах и сферах геоэкономического влияния, к выработке новых, пост-геополитических,- глобалитических правил на ближайший период. И «пятерка» — не только «ядерная» (об этом в другой раз). Джонсон допустил замену плана по ядерной программе Ирана на «сделку Трампа» © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Частью «сделок» будет и решение «украинского вопроса». Война на Донбассе исчерпала свое факторное значение в «большой политике».

Каким будет мир — зависит от самой Украины. Если по порошенковско-потураевски, — то без Донбасса. Если же по Украинской формуле мира (гуманность-диалог-соборность) — есть шанс восстановить единое национальное пространство. Но важнейшее условие — внутренний миротворческий процесс (не путать с ТВ пропагандой).

Ближайшие дни — хорошая возможность увидеть и услышать всех новоявленных «голубей», «ястребов» и «лебедей» в украинской реал-политике и в медиа-политике.