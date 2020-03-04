2020 — год «больших сделок».
Информация о грядущей встрече представителей РФ и США (структуры безопасности, спецслужбы) в Вене и подтверждение возможной встречи «ядерной пятерки» (США, Великобритания, Китай, Франция, РФ) свидетельствуют о том, что от консультации лидеры перешли к переговорам о новых правилах и сферах геоэкономического влияния, к выработке новых, пост-геополитических,- глобалитических правил на ближайший период. И «пятерка» — не только «ядерная» (об этом в другой раз).
Частью «сделок» будет и решение «украинского вопроса». Война на Донбассе исчерпала свое факторное значение в «большой политике».
Каким будет мир — зависит от самой Украины. Если по порошенковско-потураевски, — то без Донбасса. Если же по Украинской формуле мира (гуманность-диалог-соборность) — есть шанс восстановить единое национальное пространство. Но важнейшее условие — внутренний миротворческий процесс (не путать с ТВ пропагандой).
Ближайшие дни — хорошая возможность увидеть и услышать всех новоявленных «голубей», «ястребов» и «лебедей» в украинской реал-политике и в медиа-политике.