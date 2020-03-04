Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook отметил, что вероятное назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром может значительно усилить позиции олигарха Рината Ахметова

Если Денис Шмыгаль станет Премьер-министром, то это будет означать усиление позиций Рината Ахметова. Как мы помним, ранее Шмыгаль работал топ-менеджером компании ДТЭК. Ищенко объяснил, почему Ахметов больше никогда не увидит Донецк © ФК Шахтер Донецк

Фактически, Ахметов становится главным придворным олигархом, вместо попавшего в опалу Коломойского.

Также свои позиции частично теряет Виктор Пинчук и дружественная ему группа «соросят».

В целом мы видим, что иногда не так важно выиграть выборы, как уметь договариваться после выборов. Ринат Леонидович в очередной раз демонстрирует свою способность находить общий язык с ЛЮБЫМ президентом. Это даёт ему явное преимущество по сравнению с менее уживчивым Игорем Валерьевичем.

Сегодня будет насыщенный день!