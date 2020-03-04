Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter заметил, что партийный истеблишмент Демократической партии США уже принял решение о том, кто будет противостоять на ноябрьских выборах Дональду Трампу

Российский политолог назвал 6 причин, благодаря которым Байден победил Сандерса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Байдена, как она 4 года назад была выстроена под Клинтон.

Демократический истеблишмент уже решил: выдвигаем Байдена, поэтому ему отдают свои голоса выбывающие из гонки аутсайдеры. Сандерсу же уготована роль спарринг-партнера.

Предвыборная машина демократов в США выстраивается под Байдена, как она 4 года назад была выстроена под Клинтон. Демократический истеблишмент уже решил: выдвигаем Байдена, поэтому ему отдают свои голоса выбывающие из гонки аутсайдеры. Сандерсу же уготована роль спарринг-партнера. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 4, 2020

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