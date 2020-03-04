Предвыборная машина демократов в США выстраивается под Байдена, как она 4 года назад была выстроена под Клинтон.
Демократический истеблишмент уже решил: выдвигаем Байдена, поэтому ему отдают свои голоса выбывающие из гонки аутсайдеры. Сандерсу же уготована роль спарринг-партнера.
Предвыборная машина демократов в США выстраивается под Байдена, как она 4 года назад была выстроена под Клинтон. Демократический истеблишмент уже решил: выдвигаем Байдена, поэтому ему отдают свои голоса выбывающие из гонки аутсайдеры. Сандерсу же уготована роль спарринг-партнера.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 4, 2020