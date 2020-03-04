Доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин на своей странице в соцсети Facebook предположил, как на украинской власти может отразиться гипотетическая победа Джо Байдена на предварительных выборах Демократической партии США

Новый виток украинского досье не за горами? Судя по всему «спящий Джо» с шлейфом скандала Бурисмы, человек, находящийся явно в своем мире, будет номинирован от демократов. Американист рассказал о старческих фантазиях Байдена © REUTERS, Jim Urquhart | REUTERS, Jim Urquhart | Перейти в фотобанк

Даже, принимая во внимание победу Сандерса в Калифорнии, но проигрыш Техаса и ряда других штатов фактически решили исход дела, хотя Сандерс и получил свыше 15 процентов везде. Но, судя по всему, поддержка истеблишмента, роль СМИ, снятие двух кандидатов имели решающее значение.

Теперь вряд ли будет серьезная интрига, хотя интерес сохраняется. А вот, если Байден победит, то в украинских верхах, вероятно, будет интересно. Ну а в США 10 марта первичные выборы среди демократов пройдут в штате Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и штате Вашингтон.

P.S. А Калифорния — молодцы, правильно голосуют!