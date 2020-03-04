Новый виток украинского досье не за горами? Судя по всему «спящий Джо» с шлейфом скандала Бурисмы, человек, находящийся явно в своем мире, будет номинирован от демократов.
Даже, принимая во внимание победу Сандерса в Калифорнии, но проигрыш Техаса и ряда других штатов фактически решили исход дела, хотя Сандерс и получил свыше 15 процентов везде. Но, судя по всему, поддержка истеблишмента, роль СМИ, снятие двух кандидатов имели решающее значение.
Теперь вряд ли будет серьезная интрига, хотя интерес сохраняется. А вот, если Байден победит, то в украинских верхах, вероятно, будет интересно. Ну а в США 10 марта первичные выборы среди демократов пройдут в штате Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и штате Вашингтон.
P.S. А Калифорния — молодцы, правильно голосуют!