Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что отставки Гончарука следовало ожидать, но только после принятия закона о земле, а ускорение этого процесса может говорить о серьезных противоречиях в команде Зеленского

Интересные события назревают на Украине. Завтра (4 марта — ред.) возможна полная перезагрузка исполнительной власти: замена премьера Алексея Гончарука, а также министра обороны, главы МИД, почти всего экономического блока правительства, возможно, генпрокурора. В «Слуге народа» рассказали, на чем сделает акценты новый премьер Украины © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

Некоторые из этих мер президент Зеленский анонсировал сегодня вечером на встрече с депутатами Рады от «Слуги народа». А завтра предстоит созванное президентом внеочередное пленарное заседание парламента, на котором всё и должно решиться.

За время президентства Зеленского это первая столь масштабная кадровая встряска. Стабильности «зеленой команде» она едва ли добавит. Впрочем, надо дождаться, кто будет назначен на освободившиеся места и насколько гладко пройдет внеочередное заседание Рады.

На посту премьера Гончарук находится чуть больше полугода. Его отставки ждали, но не так рано. Хотя бы после принятия закона о земле. Но что-то пошло не так.