Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что стремление президента Зеленского иметь слабого главу Кабмина оборачивается неспособностью власти проводить необходимые реформы

О зе-кроликах.

Я уже писал о том, что страдающий комплексами власти и нарциссизма, жутко боящийся конкуренции, Зеленский всегда будет протягивать на должность премьера слабых, послушных, без авторитета и политического веса клерков. До конца своей, надеюсь, короткой каденции Зеленский, как фокусник из шляпы, будет вытаскивать из небытия каких то невзрачных политических кроликов, убеждая послушных слуг народа что очередной кролик — самый лучший вариант для страны.

Проблема, однако, в том, что подобные кролики: Решающий день правительства. Эксперты о старом-новом премьере Украины и кадрах Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

1. Не способны проводить реформы, потому что не обладают харизмой, авторитетом и реальной властью. Поэтому экономика будет всегда падать.

2. На самом деле очень амбициозны, скрытны, терпеливы, страдают от того, что их держат за дурака, в душе ненавидят своего фокусника и будут очень мстительны, когда хозяин потеряет к ним расположение.

Так как сам Зеленский лег под олигархов, не желает с ними воевать и проводить реформы, то ситуация для общества становиться тупиковой. Точнее, с каждым политическим кризисом, причиной которых, всегда будет лично Зеленский, ситуация будут стремительно ухудшаться, вплоть до необходимости досрочного ухода самого «фокусника».