Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что Зеленскому стоит не тасовать колоду министров-ультранационалистов, а переходить от политики войны к политике мира

Украина. Зеленский увольняет правительство. Прямо сейчас на закрытом заседании фракции Слуга Народа Зеленский объявил, что отправляет правительство в отставку, в том числе премьера Гончарука, ставленника Сороса и Пинчука.

Кандидат в премьеры Денис Шмыгаль. Он из Львова, оплота украинского радикального национализма. Проработал во Львове почти все время. Многие годы — бухгалтер Львовского автобусного завода. Последнее время работал на Рината Ахметова, самого богатого олигарха Украины. 44 года. Сменяются еще половина министров. Фесенко: Новый премьер будет таким же исполнителем, как и его предшественник © wikipedia.org

Причина отставки понятна — огромный антирейтинг Гончарука, который тащит за собой в пропасть и рейтинг Зеленского.

Но Гончарук не хочет уходить и уже подал в суд, требуя запретить рассматривать его отставку. На Гончарука работает то, что по закону в течение года после назначения его нельзя уволить без его просьбы.

Спикер Верховной Рады заявляет, что заявление об отставке есть. Но на сайте висит и заявление Гончарука в суд. Завтра будет ясно, кто прав.

Аваков остается главой МВД, что означает, что основной силовой ресурс остается не в руках Зеленского.

Рейтинг Зеленского падает, и Зеленский пытается остановить падение. Но для этого нужно не тасовать колоду министров-ультранационалистов, сторонников Майдана и Бандеры, а переходить от политики войны к политике мира. И отказываться от политики Майдана, именно за мир и против политиков Майдана голосовали его избиратели.