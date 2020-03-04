Если бы у Пристайко было самоуважение и желание запомниться, он бы сегодня вечером вызвал в МИД послов Большой семерки с объяснениями по поводу вмешательства во внутренние дела Украины в ситуации с генпрокурором и главой НАБУ.

Поставят на паузу. МВФ пригрозил Зеленскому, если тот посмеет тронуть Гончарука — СМИ
Поставят на паузу. МВФ пригрозил Зеленскому, если тот посмеет тронуть Гончарука — СМИ
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Кто бы ни стал новым главой МИД завтра, если и он это не сделает, нерушимость системы внешнего управления будет лишь подтверждена.

Непонятно о какой борьбе за суверенитет тогда вообще говорят наши дипломаты. Не бывает «суверенитета относительно одной отдельно взятой страны». Он либо есть в принципе, либо его нет. Если наши патриоты так любят Эрдогана, то он преподаёт именно этот урок.