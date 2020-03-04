Если бы у Пристайко было самоуважение и желание запомниться, он бы сегодня вечером вызвал в МИД послов Большой семерки с объяснениями по поводу вмешательства во внутренние дела Украины в ситуации с генпрокурором и главой НАБУ.
Кто бы ни стал новым главой МИД завтра, если и он это не сделает, нерушимость системы внешнего управления будет лишь подтверждена.
Непонятно о какой борьбе за суверенитет тогда вообще говорят наши дипломаты. Не бывает «суверенитета относительно одной отдельно взятой страны». Он либо есть в принципе, либо его нет. Если наши патриоты так любят Эрдогана, то он преподаёт именно этот урок.