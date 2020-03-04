Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что если Зеленский все же проведет кадровые перестановки вопреки рекомендациям западных партнеров – это будет его первый сильный политический шаг

В «Слуге народа» рассказали, на чем сделает акценты новый премьер Украины © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

Соросятня — на выход, и это здорово. «Западные партнёры» отныне — в очередь к президенту с просьбами, а не с командами своему собственному Кабмину.

Вот хочется в это верить.