В «Слуге народа» рассказали, на чем сделает акценты новый премьер Украины
В «Слуге народа» рассказали, на чем сделает акценты новый премьер Украины
© Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк
Судя по всему нас завтра (4 марта — ред.)  ждёт новый Кабмин и новый Генпрокурор — давление «западных партнёров» Зеленского не раздавило.

Соросятня — на выход, и это здорово. «Западные партнёры» отныне — в очередь к президенту с просьбами, а не с командами своему собственному Кабмину.

Вот хочется в это верить.