Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что если Зеленский все же проведет кадровые перестановки вопреки рекомендациям западных партнеров – это будет его первый сильный политический шаг
Судя по всему нас завтра (4 марта — ред.) ждёт новый Кабмин и новый Генпрокурор — давление «западных партнёров» Зеленского не раздавило.
Соросятня — на выход, и это здорово. «Западные партнёры» отныне — в очередь к президенту с просьбами, а не с командами своему собственному Кабмину.
Вот хочется в это верить.
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