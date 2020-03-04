Глядя на новый состав Кабмина, ищу поводы для оптимизма. Получается с трудом.
Шмыгаль. Не замечен в успешных проектах. Везде, где работал, с трудом задерживался более чем на год. Ознакомьтесь с биографией и вспомните слово «летун».
Не слишком переборчив. Работает со всеми. Янукович (Шмыгаль при нем промышлял в Львовской ОГА). «Удар» (был помощником депутата Чернеги).
«Народный контроль» — баллотировался в Львовский облсовет от Добродомовского проекта. Теперь вот — «Слуга народа».
Не обладает талантом публичного выступления. Но он экономист и с амбициями — это гипотетический плюс. Таким же печальным выглядит и остальной озвученный состав Кабмина: Милованов, Малюська, Кулеба…
Вывод прост: народу лучше точно не будет, и этот состав ненадолго.
И да, им же надо время на аудит, собственную программу, сто дней, сто антисоциальных «реформ» и пару пресс-конференций об успехах. Потом можно и сливать.