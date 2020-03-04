Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook заметила, что предложенный «Слугой народа» на должность главы Кабмина Денис Шмыгаль хоть и является экономистом, но ранее не демонстрировал существенных успехов в этой сфере

Глядя на новый состав Кабмина, ищу поводы для оптимизма. Получается с трудом.

Шмыгаль. Не замечен в успешных проектах. Везде, где работал, с трудом задерживался более чем на год. Ознакомьтесь с биографией и вспомните слово «летун». «Он – темная лошадка»: Богатырев рассказал, кто может сесть в кресло премьер-министра Украины © Facebook, Даниил Богатырев

Не слишком переборчив. Работает со всеми. Янукович (Шмыгаль при нем промышлял в Львовской ОГА). «Удар» (был помощником депутата Чернеги).

«Народный контроль» — баллотировался в Львовский облсовет от Добродомовского проекта. Теперь вот — «Слуга народа».

Не обладает талантом публичного выступления. Но он экономист и с амбициями — это гипотетический плюс. Таким же печальным выглядит и остальной озвученный состав Кабмина: Милованов, Малюська, Кулеба…

Вывод прост: народу лучше точно не будет, и этот состав ненадолго.

И да, им же надо время на аудит, собственную программу, сто дней, сто антисоциальных «реформ» и пару пресс-конференций об успехах. Потом можно и сливать.