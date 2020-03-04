Почему Запад против Зеленского.
То, что Запад хором встал против Зеленского и выступил в защиту Рябошапки и Гончарука, требует пояснения.
Все дело в том, что после случая с Юзиком, которого Зельц «покрыл» и отказался привлечь к ответственности, Запад сделал для себя однозначный вывод, что новый президент будет играть по старым правилам, по сути, поставил на нем крест и стал делать ставки на других людей.
Ну, а бывший посол США Тейлор прямо предупредил Зеленского, что его связь с Коломойским «может стоить ему тяжелых политических последствий».
Вот эти «политические последствия» для Зеленского и начинают наставать. Но, похоже, это только цветочки. Ягодки будут, когда Володя вместе с ИВК доведут страну до дефолта.