Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что предполагаемый состав нового правительства выглядит несколько эклектично, но, по сути, это такой же технократический Кабмин как и у Гончарука

По новому правительству. Судя по голосованию на фракции, завтра (4 марта — ред.) проблем не должно быть. Что ж, для Зеленского это попытка номер два с правительством.

Некоторое время назад я писал, что Зеленский будет искать баланс между молодыми и опытными. Вариант такого баланса представлен новым составом правительства и персонально новым премьером. Он достаточно молод — 45 лет. Но управленческого опыта у него побольше, чем у Гончарука, и он знает, как работает система госуправления на низовом и среднем уровне. В «Слуге народа» рассказали, на чем сделает акценты новый премьер Украины © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

Это уже немало. Но еще посмотрим, каким он будет премьером. Рисков и вызовов для него будет много. В Кабмине увеличится число людей с опытом министерской работы. Но остаются и некоторые молодые, в том числе и люди, связанные с Гончаруком, тот же Малюська.

Состав нового Кабмина выглядит несколько эклектично, но, по сути, это такое же технократическое правительство, как и Кабмин Гончарука. А новый премьер будет таким же исполнителем, как и его предшественник.