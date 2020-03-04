Вот это «новый подход»!
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной стратегией для его команды в целом является не прекращение войны в Донбассе, а сохранение страны.
«Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос — не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть».
По мнению Зеленского, в начале войны на Юго-Востоке в 2014 г. страна объединилась.
P.S. Как раз в 2014 г. страна не объединилась, а раскололась на два лагеря. Один был за войну, а другой репрессиями и убийствами запугали. Именно он и голосовал за Зеленского, но, видимо, ошибся.