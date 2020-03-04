Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил: президент своим заявлением, что его главная стратегия — не прекращение войны в Донбассе, а сохранение страны — лишь консервирует реальный раскол украинского общества

Вот это «новый подход»!

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной стратегией для его команды в целом является не прекращение войны в Донбассе, а сохранение страны. «Крыма с Донбассом уже нет» — Бондаренко о том, что будет, если из Украины выдавят русский язык © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос — не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть».

По мнению Зеленского, в начале войны на Юго-Востоке в 2014 г. страна объединилась.

P.S. Как раз в 2014 г. страна не объединилась, а раскололась на два лагеря. Один был за войну, а другой репрессиями и убийствами запугали. Именно он и голосовал за Зеленского, но, видимо, ошибся.