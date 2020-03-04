Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook прокомментировала заявление политиков, близких к президенту, о возможных кадровых перестановках в правительстве и некоторых силовых структурах

Знаете, чего мне не хватает в слухах о возможных кадровых перестановках в Кабмине и у силовиков?

Двух вещей.

1. Честности. В «Слуге народа» рассказали, на чем сделает акценты новый премьер Украины © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

Очень раздражают эти театральные интриги и паузы с кандидатурами и решениями. Чувство, как будто мы живем в дешёвом индийском сериале. Трагическая пауза, и скоро мы узнаём чей же это брат в красных носках и сможет ли он сыграть на банджо.

2. Слова «ответственность».

Ответственность Зеленского за гениальные кадровые решения. Где же это слово? Или Рафик ни в чем не виноват?

А так все хорошо. В одном большом Ничто бурлит нечто. При этом курс не меняется.

Пока «Титаник» плывёт.