Знаете, чего мне не хватает в слухах о возможных кадровых перестановках в Кабмине и у силовиков?
Двух вещей.
1. Честности.
Очень раздражают эти театральные интриги и паузы с кандидатурами и решениями. Чувство, как будто мы живем в дешёвом индийском сериале. Трагическая пауза, и скоро мы узнаём чей же это брат в красных носках и сможет ли он сыграть на банджо.
2. Слова «ответственность».
Ответственность Зеленского за гениальные кадровые решения. Где же это слово? Или Рафик ни в чем не виноват?
А так все хорошо. В одном большом Ничто бурлит нечто. При этом курс не меняется.
Пока «Титаник» плывёт.