Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook обратил внимание, что борьба с коррупцией при новой власти осталась на том же уровне, что и при предыдущей. А именно – фиктивной

Свинарчука-Гладковского какое-то время подержали и отпустили (он теперь даже судится с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции). С заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Грымчаком — та же история. Пашинского и вовсе не за коррупцию брали — и он тоже свободен, — напоминает эксперт. — А народ у нас, как в Древнем Риме, требует хлеба и зрелищ. С "хлебом" (ростом благосостояния) у нас проблемы. Экономика сокращается, а глобальный мировой кризис, о котором давно говорят и который может ускориться в связи с эпидемией коронавируса, ударит по Украине больнее, чем по другим странам. Так что нужно демонстрировать зрелища. И "посадки" в этом смысле — самое оно.

Но для начала, скорее всего, проведут определенные кадровые перестановки. И есть большая вероятность, что своих постов лишаться генпрокурор Рябошапка и директор Национального антикорруционного бюро Украины (НБУ) Сытник. А потом, надо полагать, начнется "охота".

Как бы некоторым ни хотелось, но вряд ли удастся посадить пятого президента — Порошенко. Многочисленными вызовами на допрос (пока как свидетеля) в Госбюро расследований его скорее изматывают. Как рыбак крупную рыбу, которую тяжело вытянуть, но можно измотать.

Порошенко тратит деньги на адвокатов, переписывает бизнес, вынужден отменять те или иные поездки, чтобы прийти на беседы со следователем. Нервничает… И пока этого новой власти достаточно. Тем более, что даже сами вызовы Порошенко на допрос — это уже в каком-то роде шоу. Зеленский решил обсудить с депутатами своей партии кадровые вопросы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Попытаться же "посадить" могут людей уровня замминистров (как того же Грымчака), политиков второго эшелона. И скорее всего — времен Порошенко. Представителей "попередньої злочинної влади". Впрочем, не исключено, что удары будут наноситься и по представителям власти времен Януковича.

Команды "фас" для того, чтобы сажать представителей нынешней власти, пока не было. Но если лодка будет сильно шататься, а рейтинг продолжать лететь вниз, могут посадить и кого-то из Зе-команды,.

Не будем забывать и о том, что примерно на две трети мэров у правоохранителей и спецслужб есть определенные "папочки" с перечислением их правонарушений. Так что многие градоначальники "подвешены на крюке". И если будут излишне самостоятельны, эти дела могу активизировать. Это касается, к примеру, градоначальников Харькова и Одессы — Кернеса и Труханова. Под местные выборы все это будет очень актуально.

Возможные вручения повесток, препровождение в СИЗО, судебные процессы над чиновниками будут использоваться властью для отвлечения народа от насущных проблем. К тому же, задержанных по обвинению в коррупции и прочих злоупотреблениях зачастую "доят", получая от них определенные средства (и официально — в качестве залога, и неофициально), а потом отпускают.